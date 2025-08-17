Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin angefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Suhl (ots)

Am 14.08.2025 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit dem Fahrrad den Rad- und Fussweg in Römhild in der Heurichstraße. Auf Höhe der Raiffeisenbank fuhr ein Transporterfahrer (Paketzusteller) entgegen der Einbahnstraßenregelung vom Parkplatz auf die Heurichstraße auf und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte im Zuge der Kollision und wurde verletzt. Der Transporterfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Tragen eines Fahrradhelms hätten in diesem Fall die Kopfverletzungen wahrscheinlich vermieden werden können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hildburghausen zu melden (Az.: 0211881/2025)

