PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin angefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Suhl (ots)

Am 14.08.2025 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit dem Fahrrad den Rad- und Fussweg in Römhild in der Heurichstraße. Auf Höhe der Raiffeisenbank fuhr ein Transporterfahrer (Paketzusteller) entgegen der Einbahnstraßenregelung vom Parkplatz auf die Heurichstraße auf und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte im Zuge der Kollision und wurde verletzt. Der Transporterfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Tragen eines Fahrradhelms hätten in diesem Fall die Kopfverletzungen wahrscheinlich vermieden werden können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hildburghausen zu melden (Az.: 0211881/2025)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Fahrradfahrer angefahren

    Suhl (ots) - Am 16.08.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer den Werratalradweg im Zuge der B89 von Grimmelshausen kommend in Richtung Themar. Auf Höhe der Viadukt-Kreuzung in Kloster Veßra übersah ein 48-jähriger Fahrzeugführer von Kloster Veßra kommend beim Auffahren auf die B89 den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geeschleudert. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:31

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Oberhof/Zella-Mehlis (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der Landstraße 3247 zwischen Oberhof und Zella-Mehlis ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Erfurt befuhr die Strecke in Richtung Zella-Mehlis. In einer Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes Sterngrund verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Aprilia, stürzte und kam ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 07:08

    LPI-SHL: Verkehrsunfall

    Suhl (ots) - Am 15.08.2025, gegen 17.10 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße zwischen Benshausen und Suhl-Albrechts. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren