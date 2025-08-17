PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberhof/Zella-Mehlis (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der Landstraße 3247 zwischen Oberhof und Zella-Mehlis ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Erfurt befuhr die Strecke in Richtung Zella-Mehlis. In einer Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes Sterngrund verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Aprilia, stürzte und kam mit seiner 17-jährigen Sozia zu Fall. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden umgehend in ein Klinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 07:08

    LPI-SHL: Verkehrsunfall

    Suhl (ots) - Am 15.08.2025, gegen 17.10 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße zwischen Benshausen und Suhl-Albrechts. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:23

    LPI-SHL: Radler beschimpfte und verfolgte

    Meiningen (ots) - Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr bereits am 24.07.2025 gegen 18:05 Uhr die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung eines Einkaufszentrums. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs fuhr vor ihr ein Radler, der ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Die Frau stoppte ebenfalls, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Mann wüste Beschimpfungen in Richtung der Frau rief. Es kam zum kurzen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Wohnungseinbruch

    Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Er durchsuchte und verwüstete mehrere Räume und entwendete eine Geldkassette samt Inhalt. Wie der Täter in das Haus und die Wohnung gelangte ist noch nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren