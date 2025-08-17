Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberhof/Zella-Mehlis (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der Landstraße 3247 zwischen Oberhof und Zella-Mehlis ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Erfurt befuhr die Strecke in Richtung Zella-Mehlis. In einer Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes Sterngrund verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Aprilia, stürzte und kam mit seiner 17-jährigen Sozia zu Fall. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden umgehend in ein Klinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

