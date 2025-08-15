Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Er durchsuchte und verwüstete mehrere Räume und entwendete eine Geldkassette samt Inhalt. Wie der Täter in das Haus und die Wohnung gelangte ist noch nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0211251/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

