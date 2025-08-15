PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dezember 2024 bis 13.08.2025 in eine Garage Am Schwarzen Wasser in Suhl einzubrechen. Er beschädigte neben der Tür auch das Schloss. In die Garage gelangte er nicht. Von der Garage baute der Unbekannte allerdings ein Vorhängeschloss und zwei Lüftungsbleche ab und nahm diese mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0211428/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

