LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Wiedersbach (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Strecke von Hildburghausen in Richtung Wiedersbach. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Holzpolter. Der Wagen kippte auf die Seite und blieb liegen. Der Mann und seine 26-jährige Beifahrerin konnten sich selbst befreien. Die Frau verletzte sich und der Mann musste ebenfalls mit ins Krankenhaus kommen, da er eine Blutprobe aufgrund eines positiven ...

