LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet
Breitungen (ots)
Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Landstraße bei Breitungen. Er wollte weiter in Richtung Fambach fahren, missachtete dabei aber den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 20-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Dabei verletzten sich sowohl die junge Autofahrerin als auch die 83-jährige Beifahrerin des Mannes leicht. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Pkw.
