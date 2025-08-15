PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Völlig losgelöst, von der Herde...

Suhl (ots)

...so in etwa kann man einen Spaziergang eines Schafes am gestrigen Nachmittag in Suhl beschreiben. Ein einzelnes Tier lief völlig orientierungslos über die Straßen von Suhl-Nord. Bei der Hitze mittlerweile auch völlig apathisch und mit Sicherheit durstig. Neben der Polizei kam vor allem die Feuerwehr zum Einsatz. Die Kameraden fingen das Schaf, welches sich mittlerweile abseits des Straßenverkehrs befand, ein. Weil der Besitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnten, brachten sie das Tier in den Tierpark.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

