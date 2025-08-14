LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Gumpelstadt (ots) - Mittwochnachmittag (13.08.2025) kam ein 40-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 19 zwischen Gumpelstadt und Waldfisch ab. Er prallte gegen eine Brückenüberführung und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sowie ein Gutachter waren vor Ort im Einsatz. Die Strecke war mehrere Stunden voll gesperrt. Es ...

mehr