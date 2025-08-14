PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots)

Mittwochmittag kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 27-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 27-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

