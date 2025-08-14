Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verkehrsverstöße

Unterbreizbach (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen entschlossen sich Mittwochabend zur Verkehrskontrolle eines Mopedfahrers ohne Kennzeichen, der auf der Straße zwischen Sünna und Unterbreizbach unterwegs war. Doch der Fahrzeugführer stoppte nicht, sondern versuchte sich rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit zu entfernen. Der Fluchtversuch misslang und die anschließende Kontrolle ergab, dass für das Moped keine Versicherung bestand. Aufgrund leistungssteigernder Umbauten war der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Moped sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige.

