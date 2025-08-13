Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink am Werk

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann besprühte Dienstagabend gegen 22:20 Uhr mehrere Objekte, darunter Strom- und Telekommunikationskästen sowie Postkästen, in der Meininger Innenstadt mit roter Sprühfarbe. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen beschrieben ihn als etwa 180 cm großen kräftigen Mann, der mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet war. Er hatte einen Rucksack bei sich. Die Höhe der durch die Schmierereien verursachten Sachschäden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Sachbeschädigung durch Graffiti geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0209395/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

