Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler stürzte

Eisfeld (ots)

Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Dienstagvormittag die Bergstraße in Eisfeld in Richtung Schleusinger Straße. Auf der abschüssigen Straße verlor er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und stürzte. Der Radler verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 11:44

    LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

    Römhild (ots) - Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Dienstagmittag einen 39-jährigen Autofahrer in Römhild. Bei der Abfrage im polizeilichen System stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte zudem einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Eine Anzeige war die Folge und weiterfahren durfte er ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:29

    LPI-SHL: Vier Verletzte nach Unfall

    Fambach (ots) - Am frühen Dienstagabend fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße "Oelmühle" von Fambach kommend in Richtung Breitungen. An der abknickenden Vorfahrtsstraße übersah er eine bevorrechtigte 21-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch die beiden Mitfahrer der Frau im Alter von jeweils 17 Jahren leicht verletzt wurden. Die Autos waren ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:20

    LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

    Wallbach (ots) - Ein Autofahrer kam Dienstagmittag im Bereich einer Baustelle in Wallbach von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen das Fallrohr einer Dachrinne sowie einen Grenzstein, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt mit einem beschädigten Reifen pflichtwidrig fort, konnte jedoch wenig später festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
