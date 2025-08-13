LPI-SHL: Radler stürzte
Eisfeld (ots)
Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Dienstagvormittag die Bergstraße in Eisfeld in Richtung Schleusinger Straße. Auf der abschüssigen Straße verlor er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und stürzte. Der Radler verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
