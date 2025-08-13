LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis
Römhild (ots)
Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Dienstagmittag einen 39-jährigen Autofahrer in Römhild. Bei der Abfrage im polizeilichen System stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte zudem einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Eine Anzeige war die Folge und weiterfahren durfte er auch nicht mehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell