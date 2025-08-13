LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Fambach (ots) - Am frühen Dienstagabend fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße "Oelmühle" von Fambach kommend in Richtung Breitungen. An der abknickenden Vorfahrtsstraße übersah er eine bevorrechtigte 21-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch die beiden Mitfahrer der Frau im Alter von jeweils 17 Jahren leicht verletzt wurden. Die Autos waren ...

