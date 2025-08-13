LPI-SHL: Traktor und Ballenpresse abgebrannt
Etterwinden (ots)
Mehrere Anrufer meldeten der Polizei Dienstagabend dunkle Rauchschwaden auf einer Wiese im Bereich Etterwinden. Ein Traktor mit Rundballenpresse stand in Vollbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Traktor kam während der Arbeiten eine Stichflamme aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Glück noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Gespann, sowie die umliegende Wiesenfläche. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.
