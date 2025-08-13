LPI-SHL: Traktor und Ballenpresse abgebrannt

Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr, mutwillig eine Ausflugshütte Auf dem Domberg in Suhl. Die Täter rissen Bretter von den Fensterläden und warfen mehrere Glasflaschen auf den Boden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der ...

