PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Traktor und Ballenpresse abgebrannt

Etterwinden (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei Dienstagabend dunkle Rauchschwaden auf einer Wiese im Bereich Etterwinden. Ein Traktor mit Rundballenpresse stand in Vollbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Traktor kam während der Arbeiten eine Stichflamme aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Glück noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Gespann, sowie die umliegende Wiesenfläche. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Montagabend einen 32-jährigen Lkw-Fahrer in Suhl. Da ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Den 32-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:08

    LPI-SHL: Mutwillig beschädigt

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr, mutwillig eine Ausflugshütte Auf dem Domberg in Suhl. Die Täter rissen Bretter von den Fensterläden und warfen mehrere Glasflaschen auf den Boden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:03

    LPI-SHL: Hoher Beuteschaden nach Kellereinbruch

    Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagabend, 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Rechbergstraße in Zella-Mehlis. Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein Pedelec der Marke "Haibike", Akkus für das Fahrrad sowie einen Akkuschrauber im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren