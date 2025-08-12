LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Montagabend einen 32-jährigen Lkw-Fahrer in Suhl. Da ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Den 32-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.
