LPI-SHL: Hoher Beuteschaden nach Kellereinbruch
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagabend, 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Rechbergstraße in Zella-Mehlis. Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein Pedelec der Marke "Haibike", Akkus für das Fahrrad sowie einen Akkuschrauber im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207480/2025 entgegen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell