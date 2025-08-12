PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Beuteschaden nach Kellereinbruch

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagabend, 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Rechbergstraße in Zella-Mehlis. Die Einbrecher entwendeten unter anderem ein Pedelec der Marke "Haibike", Akkus für das Fahrrad sowie einen Akkuschrauber im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207480/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

