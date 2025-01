Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250131 - 0095 Frankfurt - Innenstadt: Brandstiftung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Am frühen Donnerstagmorgen brannte es in der "Schäfergasse". Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 04:45 Uhr wählten Anwohner den Notruf und teilten mit, dass es in der "Schäfergasse" eine Explosion gegeben hätte. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Schaufenster und Eingangstüren einer Bar sowie eines daneben befindlichen Kiosks brannten. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht wurde, untersuchten Brandortermittler der Kriminalpolizei den Tatort. Nach aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte Behälter mit Brandbeschleuniger vor der Hausfassade platzierten und entzündeten, was die Verpuffung erklären würde, die die Mitteiler wahrnahmen. Darüber hinaus wurde ein Mann beobachtet, der zu Fuß vom Tatort in Richtung "Stephanstraße" floh. Die Polizei sucht Zeugen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Personenbeschreibung:

Männlich, 18-20 Jahre alt, schmaler Körperbau und vollständig schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 15 99 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell