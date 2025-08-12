PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Hausecke gefahren

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntag, 17:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rechtsabbiegen von der Oberen Braugasse in die Knappengasse in Hildburghausen gegen die Hausecke eines dort befindlichen Wohnhauses. Ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207302/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 08:39

    LPI-SHL: Strohdieb

    Meiningen (ots) - Nicht schlecht geguckt hat Montagmittag ein 49-jähriger Landwirt. Er hat eine 7,5 Hektar große Fläche auf dem Johannesberg in Meiningen gepachtet und auf dieser Winterweizen angebaut. Als er nun nach seinem Feld schauen wollte, war weit und breit nichts mehr von dem Winterweizen zu sehen. Ein Unbekannter erntete das Feld in der Zeit vom 01.08.2025 bis Montagmittag komplett ab und transportierte die entstandenen Strohballen sowie Metallstangen, die das ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:22

    LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs

    Barchfeld (ots) - Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagnacht (11.08.2025) einen 39-jährigen Autofahrer im Vorwerk in Barchfeld. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,14 Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:21

    LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

    Untermaßfeld (ots) - Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Sonntag in ein Sportlerheim in der Werrastraße in Untermaßfeld ein. Er brach mehrere Türen auf und verursachte einen Schaden von ca. 7.000 Euro. Der Einbrecher hatte es auf eine Geldkassette abgesehen. Diese samt der 20 Euro Inhalt entwendete er. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0206515/2025 bei der Polizei in Meiningen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren