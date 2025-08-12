Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Hausecke gefahren

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntag, 17:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rechtsabbiegen von der Oberen Braugasse in die Knappengasse in Hildburghausen gegen die Hausecke eines dort befindlichen Wohnhauses. Ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, setzte der Verursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207302/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

