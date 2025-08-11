Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

Untermaßfeld (ots)

Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Sonntag in ein Sportlerheim in der Werrastraße in Untermaßfeld ein. Er brach mehrere Türen auf und verursachte einen Schaden von ca. 7.000 Euro. Der Einbrecher hatte es auf eine Geldkassette abgesehen. Diese samt der 20 Euro Inhalt entwendete er. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0206515/2025 bei der Polizei in Meiningen.

