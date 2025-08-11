LPI-SHL: Radler stürzte und verletzte sich
Steinbach-Hallenberg (ots)
Ein 47-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Sonntagnachmittag die Oberhofer Straße in Steinbach-Hallenberg in Richtung Unterschönau. Er verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle, stürzte und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch fest, einen Vortest verweigerte der Mann jedoch, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen wurde.
