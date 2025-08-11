PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Zella-Mehlis (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag an zwei Gartenlauben in der Straße "Am Köpfchen" in Zella-Mehlis zu schaffen. In eine Laube konnte er einbrechen, entwendete ersten Erkenntnissen nach jedoch nichts. Bei der zweiten Hütte scheiterte er. Zudem beschädigte er die Scheibe eines separaten Toilettenhäuschens und verursachten mit seinen Taten einen Gesamtschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0206816/2025 bei der Polizei in Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

