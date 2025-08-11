Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Garagen

Bad Salzungen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend mehrere Garagen im Bereich der Straße der Einheit in Bad Salzungen aufzubrechen. Teilweise gelang es den Tätern auch in die Garagen einzudringen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Bitte melden Sie sich unter Angabe des Aktenzeichens 0206857/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0. In unmittelbarer Nähe der Garagen wurde zudem durch Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus beschädigt. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden.

