LPI-SHL: Angetrunken hinterm Steuer
Meiningen (ots)
Am Freitag Abend unterzogen Beamte der Meininger Polizei den 55jährigen Fahrer eines Pkw Nissan in Meiningen, Mauergasse einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell