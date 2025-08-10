LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots) - Am Samstag, den 09.08.2025, fand der allseits beliebte Antik- und Trödelmarkt auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl statt. Hierbei wurde durch eine Streife des Inspektionsdienstes Suhl an einem Stand ein Gewehr aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt. Bei näherer Betrachtung stellte sich dieses aber als sehr detailgetreuer Nachbau (Filmrequisite)dar. Auch wenn diese Anscheinswaffe nicht funtionsfähig ...

