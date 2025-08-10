LPI-SHL: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs
Hildburghausen (ots)
Am Samstag, dem 09.08.2025 gegen 00:15 Uhr wurde ein Radfahrer in Hildburghausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol. Der 42-jährige Mann wird sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.
