Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweise zur Abreise

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Sonntag endet das 27. SonneMondSterne-Festival und folgend gibt's einige Hinweise zur Abreise: Bitte folgt unbedingt den Weisungen des Sicherheitsdienstes sowie der Polizei und beachtet die Schilder zu den vorgeschriebenen Fahrtrichtungen an den Ausfahrten der Campingplätze. Entgegen der Angabe in googlemaps ist die Bundesstraße 90 nicht gesperrt und kann befahren werden. Sowohl die Zufahrten in Richtung Anschlussstelle A9 Schleiz als auch Anschlussstelle A9 Bad Lobenstein sind entsprechend der Beschilderung zu nutzen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Abreise über Kulm.

