Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweise zur Abreise

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Sonntag endet das 27. SonneMondSterne-Festival und folgend gibt's 
einige Hinweise zur Abreise: Bitte folgt unbedingt den Weisungen des 
Sicherheitsdienstes sowie der Polizei und beachtet die Schilder zu 
den vorgeschriebenen Fahrtrichtungen an den Ausfahrten der 
Campingplätze.
Entgegen der Angabe in googlemaps ist die Bundesstraße 90 nicht 
gesperrt und kann befahren werden. Sowohl die Zufahrten in Richtung 
Anschlussstelle A9 Schleiz als auch Anschlussstelle A9 Bad Lobenstein
sind entsprechend der Beschilderung zu nutzen. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit der Abreise über Kulm.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

