Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Floh (ots)

Am Freitag um 09.48 Uhr wurde der 24jährige Fahrer eines Pkw Audi in Floh einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser sein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 09.08.2025 – 12:16

    LPI-SHL: Kollission zwischen Radfahrer und Pkw

    Am 08.08.25 um 15.34 Uhr ereignete sich in Obermaßfeld-Grimmenthal ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer fuhr auf dem Gehweg und querte im Bereich der Einhäuser Straße plötzlich die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollission zwischen dem dort fahrenden Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt ins Klinikum Meiningen eingeliefert.

    mehr
  • 09.08.2025 – 12:11

    LPI-SHL: Radfahrer übersehen und geflüchtet Zeugen gesucht!

    Am 08.08.2025 gegen 11.00 Uhr befuhr ein Radfahrer die Anton-Ulrich-Straße in Meiningen aus Richtung Markt. Ein unbekannter Pkw befuhr die Meisengasse und bog nach links in die Anton-Ulrich-Straße ab. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw setzte seine

    mehr
  • 09.08.2025 – 11:36

    LPI-SHL: Angefahren und abgehauen

    Am 06.08.2025 gegen 19.00 Uhr ereignete sich in Schwarza, Irma-Stern-Straße ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter Pkw wurde offenbar durch einen Transporter im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

    mehr
