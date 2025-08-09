LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Floh (ots)
Am Freitag um 09.48 Uhr wurde der 24jährige Fahrer eines Pkw Audi in Floh einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser sein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.
