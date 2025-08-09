LPI-SHL: Kollission zwischen Radfahrer und Pkw
Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)
Am 08.08.25 um 15.34 Uhr ereignete sich in Obermaßfeld-Grimmenthal ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer fuhr auf dem Gehweg und querte im Bereich der Einhäuser Straße plötzlich die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollission zwischen dem dort fahrenden Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt ins Klinikum Meiningen eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
