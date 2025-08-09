PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink unterwegs

Meiningen (ots)

Am 08.08.2025 gegen 20.00 Uhr war ein unbekannter "Künstler" in Meiningen unterwegs. Offenkundig gefiel ihm die Fassade des Bahnhofsgebäudes nicht, weshalb er sich entschloss, diese mittels roter Farbe zu "verschönern". Ein Picasso wurde es offenbar nicht. Der entstandene Schaden muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Brennender Wohnwagen

    Obermaßfeld (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 07.08.2025 gegen 16.00 Uhr in einer Gartenanlage in der Kappellenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein Wohnanhänger in Vollbrand. Der Wohanhänger wurde hierbei vollständig zerstört. Das Feuer breitete sich auf das Nachbargrundstück aus und beschädigte auch hier diverse Gegenstände. Der Eigentümer des Wohnanhängers wurde beim Versuch das Feuer zu löschen leicht verletzt. Der Wohnanhänger hatte einen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:34

    LPI-SHL: Unfall mit Moped

    Schmalkalden (ots) - Am 07.08.2025 gegen 17.00 Uhr befuhr ein Pkw mit Anhänger die Gothaer Straße in Schmalkalden in Richtung Floh-Seligenthal. Eine 17jährige Mopedfahrerin befuhr die gleiche Straße in entgegengesetzte Richtung. Aus ungeklärter Ursache löste sich plötzlich der Anhänger vom Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit der Mopedfahrerin. Hierbei wurde die 17jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Moped fing ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren