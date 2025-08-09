LPI-SHL: Schmierfink unterwegs
Meiningen (ots)
Am 08.08.2025 gegen 20.00 Uhr war ein unbekannter "Künstler" in Meiningen unterwegs. Offenkundig gefiel ihm die Fassade des Bahnhofsgebäudes nicht, weshalb er sich entschloss, diese mittels roter Farbe zu "verschönern". Ein Picasso wurde es offenbar nicht. Der entstandene Schaden muss noch ermittelt werden.
