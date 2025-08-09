LPI-SHL: Angefahren und abgehauen
Schwarza (ots)
Am 06.08.2025 gegen 19.00 Uhr ereignete sich in Schwarza, Irma-Stern-Straße ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter Pkw wurde offenbar durch einen Transporter im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.
