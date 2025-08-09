LPI-SHL: Angefahren und abgehauen

Obermaßfeld (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 07.08.2025 gegen 16.00 Uhr in einer Gartenanlage in der Kappellenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein Wohnanhänger in Vollbrand. Der Wohanhänger wurde hierbei vollständig zerstört. Das Feuer breitete sich auf das Nachbargrundstück aus und beschädigte auch hier diverse Gegenstände. Der Eigentümer des Wohnanhängers wurde beim Versuch das Feuer zu löschen leicht verletzt. Der Wohnanhänger hatte einen ...

mehr