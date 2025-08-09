PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angefahren und abgehauen

Schwarza (ots)

Am 06.08.2025 gegen 19.00 Uhr ereignete sich in Schwarza, Irma-Stern-Straße ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter Pkw wurde offenbar durch einen Transporter im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 09.08.2025 – 11:30

    LPI-SHL: Schmierfink unterwegs

    Meiningen (ots) - Am 08.08.2025 gegen 20.00 Uhr war ein unbekannter "Künstler" in Meiningen unterwegs. Offenkundig gefiel ihm die Fassade des Bahnhofsgebäudes nicht, weshalb er sich entschloss, diese mittels roter Farbe zu "verschönern". Ein Picasso wurde es offenbar nicht. Der entstandene Schaden muss noch ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:45

    LPI-SHL: Brennender Wohnwagen

    Obermaßfeld (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 07.08.2025 gegen 16.00 Uhr in einer Gartenanlage in der Kappellenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein Wohnanhänger in Vollbrand. Der Wohanhänger wurde hierbei vollständig zerstört. Das Feuer breitete sich auf das Nachbargrundstück aus und beschädigte auch hier diverse Gegenstände. Der Eigentümer des Wohnanhängers wurde beim Versuch das Feuer zu löschen leicht verletzt. Der Wohnanhänger hatte einen ...

    mehr
