Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen und geflüchtet Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am 08.08.2025 gegen 11.00 Uhr befuhr ein Radfahrer die Anton-Ulrich-Straße in Meiningen aus Richtung Markt. Ein unbekannter Pkw befuhr die Meisengasse und bog nach links in die Anton-Ulrich-Straße ab. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell