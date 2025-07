Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei E-Scooter-Fahrer bei Unfällen verletzt

Neuss / Rommerskirchen (ots)

Am Freitag (18. Juli), ist es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 54-Jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Diese war nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf dem parallel zur Neusser Rheydter Straße verlaufenden Radweg stadteinwärts unterwegs und wollte bei grüner Ampel den Konrad-Adenauer-Ring queren. Zeitgleich beabsichtige ein bislang unbekannter Autofahrer, rechts auf den Konrad-Adenauer-Ring einzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der Neusserin. Diese konnte eine Kollision offenbar verhindern, kam jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Steubenstraße fort, ohne anzuhalten. Die 54-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht ist es am Samstag (19. Juli), 19.30 Uhr, in Rommerskirchen-Butzheim gekommen. Hier war ein 24-Jähriger auf der Bachstraße, einem asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Butzheim und der Bundesstraße 477, unterwegs. Dort kam ihm an einer engen Stelle ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen, der offenbar auf der falschen Seite der Fahrbahn fuhr. Der 24-jährige Rommerskirchener wurde so zum Ausweichen gezwungen, er kam von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Rommerskirchen fort, ohne anzuhalten. Möglicherweise war der dortige Bahnhof sein Ziel. Der Unbekannte war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs, er hat eine dunkle Hautfarbe und war bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kapuzenjacke, die Kapuze trug er tief ins Gesicht gezogen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zugleich erinnert die Polizei an die Verpflichtung aller Unfallbeteiligten, sich zu erkennen zu geben. Gerade bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sollte immer die Polizei hinzugezogen werden, um die korrekte Abwicklung zu garantieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell