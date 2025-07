Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnwagen-Anhänger entwendet

Neuss (ots)

In der Zeit von Mittwoch (16.07.), circa 21 Uhr, bis Donnerstag (17.07.), 06:30 Uhr, entwendeten Unbekannte am Elfgener Weg in Neuss einen Wohnwagen-Anhänger.

Der Anhänger vom Hersteller "Fendt Caravan", Modell "FENDT 515" hat das amtliche Kennzeichen "GV-S-518".

Wie die bislang unbekannten Tatverdächtigen das Fahrzeug entfernen konnten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat diese aufgenommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Kontakt zu setzen.

Die Polizei rät: Ortungssysteme gelten als wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen Fahrzeugen und Anhängern. Die Systeme kommen heute in vielen Bereichen - z. B. in Baumaschinen, Lkw und Pkw - zum Einsatz. In Verbindung mit der Live-Ortung von Fahrzeugen wird auch oft eine Diebstahlschutzfunktion mit diversen Leistungsmöglichkeiten angeboten. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell