Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Passant stellt alkoholisierten Fahrzeugführer fest.

Neuss (ots)

Am 17.07.2025 meldete ein Passant im Laufe des Nachmittags auf der Bergheimer Straße in Reuschenberg einen offenbar alkoholisierten Verkehrsteilnehmer, der mit einem PKW Mercedes unterwegs war. Der aufmerksame Bürger meldete seine Feststellungen der Polizei, die u.a. beinhalteten, dass eine männliche Person sich mit schwankendem Gang in ein Fahrzeug begeben und die Bergheimer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neuss verlassen habe. Das Kennzeichen konnte der Melder an die Polizei weitergeben, worauf das Fahrzeug kurze Zeit später im Innenstadtgebiet Neuss durch eine Streifenbesatzung der Polizei angehalten werden konnte.

Die Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass die Person deutlich alkoholisiert war. Zudem räumte sie ein, vor Fahrtantritt Drogenkonsumiert zu haben.

Der Person wurden auf der Polizeiwache Neuss durch einen Arzt Blutproben entnommen. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell