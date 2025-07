Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Neuss - Polizeikontrollen in Uniform und Zivil

Neuss (ots)

Am Donnerstag (17.07.) führte die Kreispolizeibehörde mit Unterstützung der 12. Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Mönchengladbach einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität an Beschwerdestellen im Bereich der Neusser Innenstadt durch. Die Kontrollen im Bereich Hauptbahnhof, Marienkirchplatz und Stadtgarten erfolgten durch Beamte in Uniform und in Zivil.

Gegen 14:00 Uhr wurde am Hauptbahnhof ein 33 Jahre alter Mann kontrolliert und vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Erschleichen von Leistungen. Nachdem seine Mutter eine Geldstrafe im oberen dreistelligen Bereich für ihn hinterlegt hatte, konnte der Mönchengladbacher die Wache wieder verlassen.

Ein 26 Jahre alter Mann wurde gegen kurz nach 17:00 Uhr an der Augustinusstraße beobachtet, wie er eine Tüte mit einer weißen Substanz versteckte. Bei dem sichergestellten Stoff handelt es sich mutmaßlich um elf Konsumeinheiten, sogenannten Bubbles mit Kokain. Der Mann wurde zur Wache gebracht und nachdem seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wieder entlassen.

Wenig später, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 27 Jahre alter Mann an der Augustinusstraße vorläufig festgenommen. Er war zuvor bei einem mutmaßlichen Drogenverkauf beobachtet worden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann zunächst Widerstand, konnte jedoch schnell überwältigt werden. Er befindet sich nach einer Blutprobenentnahme zwischenzeitlich ebenfalls wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei wird ihre Schwerpunkteinsätze mit uniformierten und zivilen Kräften an Kriminalitätsschwerpunkten und Beschwerdestellen im Kreisgebiet fortführen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die zentrale Hotline der Polizei unter 02131 300-0, ihre Polizeiwache oder ihren Bezirksdienstbeamten zu melden.

