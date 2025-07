Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher steigen durch Fenster ein

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Freitag, 18. Juli, sind bislang unbekannte Einbrecher offenbar in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Mayerkamp in Jüchen-Gierath eingedrungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten sie auf bislang unbekannte Weise zwischen 10 Uhr und 20.30 Uhr in das Haus. Dort wurde das Türschloss einer Wohnung im zweiten Obergeschoss herausgebrochen. Die mutmaßlichen Täter durchsuchten die Wohnung; ob sie Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls eingebrochen wurde offenbar in ein Einfamilienhaus an der Kleinenbroicher Straße im Kaarster Stadtteil Vorst. Hier drangen zwischen Mittwoch (16. Juli), 14.30 Uhr, und Samstag (19. Juli), 22 Uhr, unbekannte ins Gebäude ein, indem sie offenbar ein Fenster aufhebelten. Die Tatverdächtigen durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen das Haus möglicherweise über die Terrassentür. Offenbar entwendeten sie Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem rät die Polizei Eigentümern und Mietern von Wohnungen und Häusern dazu, das jeweilige Objekt durch technische Sicherungsmaßnahmen vor unbefugtem Zutritt zu schützen. Fachkundige und kostenlose Beratung gibt es von den Experten aus dem Bereich Kriminalprävention bei der Polizei. Ein Termin vor Ort kann vereinbart werden unter 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell