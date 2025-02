Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen und Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg Abweichende Öffnungszeiten an den Karnevalstagen

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Das Hauptzollamt Aachen ist am Donnerstag, den 27. Februar 2025, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet. Am Freitag, den 28. Februar 2025, gelten die regulären Öffnungszeiten von 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr.

Am Rosenmontag, den 03. März 2025, sind das Hauptzollamt Aachen sowie die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg geschlossen.

Ab Dienstag, dem 04. März 2025, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell