POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, kam es in Arnsberg zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Betroffen waren die Straßen Sonnenweg und Alter Soestweg. Bei insgesamt sechs Autos wurden die Außenspiegel gewaltsam abgetrennt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02932 90200 bei der Polizeiwache in Arnsberg zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

