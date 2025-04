POL-HSK: Verkehrskontrollen am Sonntag im Bereich Sorpesee

Arnsberg-Neheim (ots) - Am Dienstagabend zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr kam es in der Fußgängerzone in Neheim zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter machten sich an der Eingangstür eines Einzelhandelsgeschäfts zu schaffen. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der ...

mehr