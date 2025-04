Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Arnsberg (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der K1 (Kirchlinder Feld) in Holzen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, die hintereinander in Richtung Sundern fuhren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bei einem Überholvorgang eines 23-Jährigen Motorradfahrers aus Hagen zu einer Kollision mit einem PKW, der sich ebenfalls in einem Überholvorgang befand. Der Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige PKW-Fahrer aus Arnsberg blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

