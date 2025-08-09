Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Schmiedefeld (ots)

Am 09.08.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr ein Pkw Renault die L1140 von Schmiedefeld kommend in Richtung Suhl. In einer Rechtskurve kam dieser auf Grund von Unaufmerksamkeit oder unangepasster Geschwindigkeit nach links in die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur seitlichen Kollision des Pkw Renault und einem entgegen kommenden Pkw Citroen. Auf Grund dieser Kollision geriet der Pkw Citroen ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte in der weiteren Folge mit einem dritten Pkw. Der Pkw Citroen kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer des Pkw Renault kam mit Schock und die Beifahrerin mit Verdacht eines Polytraums ins Klinikum Suhl. Der Fahrer des Pkw Citroen wurde mit Schnittverletzungen ins Klinikum Meiningen geflogen. Keine der Verletzungen sind lebensbedrohlich. An den Fahrzeugen des Renault und des Citroen entstand Totalschaden. Der Fahrer des dritten beteiligten Pkw blieb unverletzt. Dessen Pkw wird leicht am Heck beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell