Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Schmiedefeld (ots)

Am 09.08.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr ein Pkw Renault die L1140 von 
Schmiedefeld kommend in Richtung Suhl. In einer Rechtskurve kam 
dieser auf Grund von Unaufmerksamkeit oder unangepasster 
Geschwindigkeit nach links in die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur 
seitlichen Kollision des Pkw Renault und einem entgegen kommenden Pkw
Citroen. Auf Grund dieser Kollision geriet der Pkw Citroen ins 
Schleudern, überschlug sich und kollidierte in der weiteren Folge mit
einem dritten Pkw. Der Pkw Citroen kam auf dem Dach liegend zum 
Stehen. Der Fahrer des Pkw Renault kam mit Schock und die Beifahrerin
mit Verdacht eines Polytraums ins Klinikum Suhl. Der Fahrer des Pkw 
Citroen wurde mit Schnittverletzungen ins Klinikum Meiningen 
geflogen. Keine der Verletzungen sind lebensbedrohlich. An den 
Fahrzeugen des Renault und des Citroen entstand Totalschaden. Der 
Fahrer des dritten beteiligten Pkw blieb unverletzt. Dessen Pkw wird 
leicht am Heck beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

