Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (156) 40-jähriger Mann von unbekanntem Täter niedergestochen - Öffentlichkeitsfahndung

Heilsbronn (ots)

Wie mit Meldungen 124 und 148 berichtet, ermittelt die SOKO "Gundekar" nach einem versuchten Tötungsdelikt in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach. Die SOKO "Gundekar" konnte nun einen Tatverdächtigen identifizieren und fahndet mit einem Lichtbild nach dem flüchtigen ELITAS, Davut.

Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) gegen 08:45 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 40-Jährigen in der St.-Gundekar-Straße in Heilsbronn mit einem Messer an und flüchtete daraufhin. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen eine Vielzahl von Polizeibeamten, mehrere Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus entsprechend medizinisch versorgt werden. Der 40-Jährige befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand und konnte bereits vernommen werden.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bildete in enger Abstimmung und unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ansbach die, aus 26 Mitarbeitern bestehende, SOKO " Gundekar". Neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen im Bereich des Tatorts, führte die SOKO "Gundekar" eine Vielzahl von Zeugen- und Anwohnerbefragungen durch. Zuletzt erfolgte eine Befragung am Donnerstagmorgen (13.02.2025), in deren Zusammenhang circa 200 Verkehrsteilnehmer angesprochen werden konnten. Hieraus ergaben sich mehrere interessante Hinweise, welche nun verifiziert werden müssen.

Im Verlauf der intensiv und umfangreich geführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich die Tat konkret gegen den 40-Jährigen richtete. Zudem verdichteten sich die Hinweise, dass an der Tat zwei Männer beteiligt waren, welche offenbar nur zur Begehung dieser Tat nach Heilsbronn anreisten.

Durch umfassende kriminaltaktische Maßnahmen und Ermittlungen gelang es nun den Tatverdächtigen, welcher den 40-Jährigen angriff, zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um den 25-jährigen ELITAS, Davut.

Ein Bild des Tatverdächtigen sowie ein Bild der am Tattag getragenen Kleidung steht als Download zu Veröffentlichung unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/080383/index.html

Sollten Sie den Mann antreffen oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des ELITAS Davut geben können, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110. Sollten Sie den Tatverdächtigen vor bzw. nach dem Tatgeschehen wahrgenommen haben, verständigen sie bitte die SOKO "Gundekar" unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Derzeit führt die SOKO "Gundekar" weitere umfangreiche Maßnahmen zur Lokalisierung und zur Ergreifung des auf der Flucht befindlichen Tatverdächtigen und dessen Mittäters durch. Zudem gilt es weiterhin das Motiv für das Geschehene zu ergründen.

Auf Antrag der der Staatsanwaltschaft Ansbach erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Weitere Auskünfte zum Fortgang der Verfahrens erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach, Herr Oberstaatsanwalt Jonas Heinzlmeier, unter der Telefonnummer 0981 58251.

