Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei einer Personenkontrolle wurde ein Einhandmesser aufgefunden

Hildburghausen (ots)

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurden in Hildburghausen routinemäßige Personenkontrollen durchgeführt. Bei der Durchsuchung eines 24-jährigen Mannes wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Da das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit durch das Waffengesetz verboten ist, wurde dies sichergestellt. Zudem muss der Besitzer sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Fehlverhalten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

