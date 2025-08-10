LPI-SHL: Bei einer Personenkontrolle wurde ein Einhandmesser aufgefunden
Hildburghausen (ots)
Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurden in Hildburghausen routinemäßige Personenkontrollen durchgeführt. Bei der Durchsuchung eines 24-jährigen Mannes wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Da das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit durch das Waffengesetz verboten ist, wurde dies sichergestellt. Zudem muss der Besitzer sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Fehlverhalten verantworten.
