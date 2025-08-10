LPI-SHL: Bei einer Personenkontrolle wurde ein Einhandmesser aufgefunden

Schmiedefeld (ots) - Am 09.08.2025 gegen 17:30 Uhr befuhr ein Pkw Renault die L1140 von Schmiedefeld kommend in Richtung Suhl. In einer Rechtskurve kam dieser auf Grund von Unaufmerksamkeit oder unangepasster Geschwindigkeit nach links in die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur seitlichen Kollision des Pkw Renault und einem entgegen kommenden Pkw Citroen. Auf Grund dieser Kollision geriet der Pkw Citroen ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte in der weiteren Folge mit ...

