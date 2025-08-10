Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht jeder "Trödel" darf verkauft werden!

Suhl (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, fand der allseits beliebte Antik- und Trödelmarkt auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl statt. Hierbei wurde durch eine Streife des Inspektionsdienstes Suhl an einem Stand ein Gewehr aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt. Bei näherer Betrachtung stellte sich dieses aber als sehr detailgetreuer Nachbau (Filmrequisite)dar. Auch wenn diese Anscheinswaffe nicht funtionsfähig ist, ist ein Verkauf auf einem Markt nicht erlaubt. Die "Waffe" wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Verkäufer auf Antik- und Trödelmärkten sich vor dem Verkauf von bestimmten Gegenständen über die Gesetzeslage informieren sollten.

