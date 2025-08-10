LPI-SHL: Berauscht am Steuer
Weilar (ots)
Am frühen Samstagabend wurde in Weilar im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 19-jähriger Golf-Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
