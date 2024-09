Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Radfahrer muss zur Blutprobe

Iserlohn (ots)

Polizeibeamte kontrollierten Montagabend einen Radfahrer, der unter anderem in Schlangenlinien unterwegs war und auf der Mendener Straße fast gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Beim Versuch für die Kontrolle anzuhalten, stieß der 34-jährige Iserlohner fast mit einem geparkten Auto zusammen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zudem zeigte der Kontrollierte deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Hierzu gab er an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Als die Beamten ihm die Folgen der Fahrt aufzeigten und ihn mit zur Blutprobe nehmen wollten, schlug die Stimmung um. Stattdessen begann er eine lautstarke und hochaggressive Diskussion. Schlussendlich musste er gegen seinen deutlichen Widerstand überwältigt und zur Wache transportiert werden. Nach der Blutprobe konnte er die Wache mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wieder verlassen. (dill)

Ein unbekannter Täter hat gestern, kurz vor 18 Uhr, versucht, in einem Kiosk an der Bergwerkstraße mit einem falschen 20er eine Flasche Waser zu erwerben. Die Kassiererin bemerkte die Blüte und sprach ihn darauf an. Daraufhin rannte er in Richtung Innenstadt davon. Der Täter war männlich, 40-50 Jahre alt, 170cm groß, hatte eine Halbglatze mit grauen Haaren, trug eine braune Hose, ein Kurarmhemd in weiß mit blauer Aufschrift und hatte eine Tätowierung am Arm. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen "Inverkehrbringen von Falschgeld" auf und stellte den Schein sicher. Hinweise zum Unbekannten nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

