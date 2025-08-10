LPI-SHL: Moped übersehen
Floh (ots)
Am Samstag gegen 10.55 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Pkw mit Anhänger von einem Grundstück in Floh, Karlstraße auf diese aufzufahren. Hierbei übersah er ein dort fahrendes Kleinkraftrad und es kam zur Kollission. Der 16jährige Fahrer des Kleinkraftrades stürzte und wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
