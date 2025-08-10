LPI-SHL: Moped übersehen

Meiningen (ots) - Am Samstag um 12.50 Uhr wurde in Meiningen, Defertshäuser Weg der 45jährige Fahrer eines Pkw Suzuki einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser ergab sich der Verdacht, dass er seinen Pkw unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

