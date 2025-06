Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Sondershausen (ots)

Ein Junge befuhr mit seinem Fahrrad am Donnerstag aus Richtung Am Schlosspark kommend über die Johann-Karl-Wezel-Straße. Gegen 16.10 Uhr kollidierte er mit einem Pkw, der die Johann-Karl-Wezel-Straße in Richtung Karnstraße befuhr, und stürzte. Das Kind verletze sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

