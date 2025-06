Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Kollision mit abgeparkten Fahrzeugen

Bad Langensalza (ots)

Die Fahrerin eines Renault befuhr am Donnerstag die Bretanostraße in Richtung Böhmenstraße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 19.45 Uhr mit einem am Fahrbahnrand stehenden Volkswagen. In Folge des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen einen ebenfalls geparkten Skoda geschoben. Zwei Insassen des VWs wurden leicht verletzt. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur Klärung der genauen Unfallursache.

