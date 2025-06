Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Bleicherode (ots)

Im Landkreis Nordhausen beschädigten bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, einen Streifenwagen. Der Streifenwagen war zur Tatzeit auf dem Gelände eines Krankenhauses in der Barbarastraße in Bleicherode abgestellt. Als die Polizisten zum Streifenwagen zurückkehrten, stellten sie einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnten die Beschädigungen durch Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer Angaben zur Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0150963

