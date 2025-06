Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Parkmanöver verletzt

Mühlhausen (ots)

Bei einem Ausparkmanöver aus einer Parklücke in der Wendewehrstraße verletzte sich am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, eine Fußgängerin. Aktuellen Erkenntnissen zur Folge beabsichtigte eine Fahrzeugführerin rückwärts auszuparken und kollidierte dabei aus bislang noch ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin. Diese stürzte in der Folge und wurde in das Krankenhaus zur Behandlung transportiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell