POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 05.06.2025 wurde gegen 12:36 Uhr Qualm aus einer Garage an der Lübecker Straße in Nienburg gemeldet. Erste eintreffende Beamte bestätigten eine brennende Garage an einem Wohnhaus. Eine am Brandort gemeldete Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt vor dem Objekt. Drei weitere Bewohner waren ortsabwesend. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr breitete sich der Brand in der Garage zunächst weiter aus, sodass der Brand ...

